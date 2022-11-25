Иоанн Милостивый: что нельзя делать 25 ноября

История
Потеряв семью и детей, Иоанн из кипрского Лимасола посвятил свою жизнь помощи нищим и неимущим. Несмотря на то, что мужчина не служил в церкви и не стригся в монахи, император Ираклий утвердил его на патриарший престол. Жители города поддержали решение.
До самого смерти патриарх был милостив к людям, за что и получил прозвище. Мощи Иоанна находятся в Братиславе, еще часть хранится на Афоне.
При жизни он обучил аскета Евлогия Скитского и Виталия Александрийского, помогавшего падшим женщинами. За большие духовные заслуги в честь Иоанна Милостива учредили православный праздник.
Традиции
- Всем верующим рекомендовано посетить храм для молитвы за сыновей и дочерей.
- Раньше в эти дни заканчивались свадебные недели, следующие начинались с приходом весны.
- Если 25 ноября в православный праздник шел снег, то декабрь ждали холодный, а весну — позднюю.
Что нельзя делать в этот день
- 25 ноября 2022 года запрещено покупать обувь, чтобы не осложнять личную жизнь.
- Следует гнать злые мысли, иначе сбудутся опасения.
- Путешественников на Руси отговаривали от дальней дороги. В противном случае говорили: "Жди беды".