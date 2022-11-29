Матфеев день: что нельзя делать в праздник 29 ноября

29 ноября 2022 года отмечается православный праздник – Матфеев день.

ИСТОРИЯ

В этот день Русская православная церковь вспоминает святого Левия Матфея, который был самым близким учеником Иисуса и являлся одним из 12 апостолов. Святой Матфей пропагандировал христианство и обратил к вере многих язычников и атеистов, заставив своими благими деяниями уверовать в Христа.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 29 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

В этот церковный праздник нельзя сплетничать и обсуждать других людей. Наши предки верили, что таким образом можно навлечь неприятности на себя и всю свою семью. Считалось, что если много говорить о других, потом будешь долго молчать из-за какой-то болезни.

Также в этот день не советуют сидеть дома. Лучше всего отправиться в гости к друзьям или навестить родственников.

Нельзя в этот церковный праздник игнорировать свою интуицию. В этот православный праздник она особенно сильна, поэтому лучше прислушиваться к своему внутреннему голосу.

Не стоит в этот день надевать вещь наизнанку, это принесет горе. Поэтому стоит внимательнее относиться к себе. В помещении в этот день не стоит свистеть, не будет денег. Кроме того, нельзя в этот день ходить в одном носке. Нельзя долго смотреться в зеркало и носить красные вещи – все это плохие приметы этого дня. Не стоит также разговаривать с родными через порог, иначе вы поругаетесь.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

В народе этот праздник называли еще Матвей Ветродуй, так как по приметам в этот день всегда дули холодные ветры. Вечером женщины готовили вкусный ужин и угощали им всех родных. Также дамы занимались рукоделием и устраивали женские посиделки. Женщины пели песни вместе, пили чай и гадали.

После ухода гостей следовало помыть пол, особенно, если человек был вам не очень приятен. В воду можно было добавить несколько капель святой воды.