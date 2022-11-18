День Ионы: традиции и запреты в праздник 18 ноября

18 ноября Русская православная церковь вспоминает и молится за святого Иону, архиепископа Великого Новгорода и Пскова, а также выступавшего игуменом Отенской пустыни.



ИСТОРИЯ

Из исторических исследований следует, что Ион родился в Великом Новгороде в XVI веке и стал сиротой в раннем детстве. Тогда его усыновила благочестивая Наталья Медоварцева и отдала его учиться грамоте дьякону. В 18 лет Иона стал служить церкви и стал монахом. Он отправился в Отенскую пустынь. После смерти архиепископа Евфимия Ион получил владыческий сан, создал в Великом Новгороде приют для нищих и сирот.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

Если в этот церковный праздник на небе месяц застилает дымкой, впереди долгое ненастье. Если зимой разыгралась гроза с молниями, быть буре. Если облака стелются низко, будет непогода. Если ночью кричат петухи, будет снегопад и дождь, а зима ждет снежная и суровая. Если на ветках нарастает иней, значит будет урожайный год.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 18 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

В этот церковный праздник нельзя принимать важные решения, так как они не принесут пользы. Кроме того, в этот день лучше не подписывать никакие бумаги и сделки. Люди верили, что нечистая сила может украсть дух этого человека.

Также не стоит в этот день совершать большие покупки, так как от них не будет толку. В этот праздник нельзя убираться в чужом доме, так как наводя порядок, можно взять с собой чужие проблемы и невзгоды. Лучше оставить свою помощь на другие дни.

Нельзя в этот церковный праздник брать в руки чужой веник. Считалось, что на него могли наложить порчу недобрые и несчастливые люди. Если веник находили за своей дверью, его надо было взять перчатками и вынести за пределы дома.