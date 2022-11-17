Еремин день: что нельзя делать в праздник 17 ноября

17 ноября в старину считали мистическим днем и соблюдали особые ритуалы.

ИСТОРИЯ

17 ноября 2022 года отмечается Еремин день или Яремин день – в разных источниках название отличается. Этот праздник связан издревле с нечистыми духами. В народе говорили: "Настал Ерема – лучше сидеть дома". Такое название день день получил из-за святых Никандра и Ермия. Они были учениками и последователями апостола Петра и принесли себя в жертву во имя веры. Люди считали, что именно эти святые оберегают людей от нечистой силы. Им молились во время обрядов экзорцизма.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

Обычно в этот день бывает плохая погода. Люди считали, что нечистая сила приходит на землю в этот день и старается поселиться среди простых добрых людей. Именно поэтому в такой православный праздник как Яремин день люди создали много примет для оберега себя и своего дома от проблем.

На Яремин день накрепко закрывали все окна, а также конопатили щели. Двери накрепко запирали, чтобы в дом не проник нечистый дух.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 17 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

В этот церковный праздник нельзя никому давать дрова, уголь или свечи из своего дома. Считалось, что вместе с этим отдашь свое счастье. Тот же запрет касается спичек и зажигалок.

Также в этот день нельзя выносить что-то из дома. В противном случае семью может ждать несчастье. Нельзя в Яремин день пускать незнакомцев на порог, так как в их обличии в дом могла проникнуть нечистая сила.

Кроме того, в Яремин день не стоит никому давать деньги в долг. Нельзя лениться и бездельничать, лучше сделать полезные дела по дому, в том числе проводить уборку.

В Яремин день нельзя знакомиться с соседями и приглашать их в гости. Лучше отложить это общение на другой день. Свадьбы играть в этот церковный праздник также не рекомендуется. Считалось, что такой брак не приведет к успеху.