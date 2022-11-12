Зиновий или Синичкин День: что нельзя делать 12 ноября

ИСТОРИЯ
12 ноября Православная церковь чтит память мучеников Зиновия и Зиновию. Воспитанные в православной семье, брат и сестра с детства вели благородный образ жизни. В награду за преданность Богу, Зиновий получил дар исцеления. Этим он и привлек внимание язычников и подвергнут тяжелым мукам.
Сестра Зиновия разделила с ним все испытания. Обоих святых обезглавили, чтобы не позволить Богу вернуть им жизнь.
В народе же Зиновий день ассоциировали с синицей, ведь на Руси ее называли зинькой. Поэтому народный календарь чествует охотников и рыбаков. Чтобы зимняя охота была удачной, 12 ноября нужно было подстрелить зайца.
ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ
Синица залетела в дом — ждать счастливую новость.
Если заяц перебежал дорогу, ждать неудачи. А чтобы вернуть ее, нужно покормить птиц.
Женщины и девушки готовили зайца, чтобы сохранить красоту и привлекательность.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 12 НОЯБРЯ
Не стоит начинать новые дела, лучше сфокусироваться на старых.
Следует остерегаться краж и потерь, чтобы не потерять еще больше.
Нельзя выкидывать еду, лучше разделить ее с нищими или покормить животных.
12 ноября нельзя разводиться или прекращать семейные связи. В противном случае, судьба накажет сильнее.