Вдову Градского ограбили Проклова слегла с инсультом Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

Обосновалась в Ницце, помолодела на 20 лет и доживает век в одиночестве: что стало с Ларисой Удовиченко
Россияне потеряли тяжелобольную Аршавину
Публика ахнула при виде младшего сына Шепелева: проделки Фриске
Перед муками в реанимации Куравлева сбагрили в элитный "дом престарелых"
партнеры
Пятница
21 января
Лента новостей
13:41
"Порву на куски": Дико запевшей Бузовой всыпали по первое число
13:41
Оголившая бедра жена Эрнста заедает шампанское солеными огурцами с горчицей
13:41
"Будут сделаны выводы": Азизу заподозрили в сокрытии деталей смерти Талькова
13:26
"Порвали как Тузик грелку": Категоричный Жулин плюнул в опухшего Маликова
13:21
Развод с Яглычем, отмененная свадьбы и крах брака Слепакова: главные тайны Светланы Ходченковой
13:09
Новый антирекорд: в России за сутки ковидом заразились почти 50 тысяч человек
13:08
Пресняков и Подольская сделали важное заявление: Теперь рожать и рожать
12:53
"Три дня реанимации": Резко исхудавшая звезда "Кривого зеркала" зачахла от спиртного
12:47
"Сережа хочет дочку": отбившая чужого жениха Волочкова заговорила о пополнении в семье
12:46
Вассерман предупредил о страшных последствиях падения астероида 2022 AE1 на Землю
12:41
"Ад адищенский": скверный запашок вынудил Тодоренко подмываться прямо в раковине
12:34
Не только Пугачева: звезды, которые полюбили мужчин моложе себя
12:28
Подбрасывающая лифчик гопница Ивлеева радуется избавлению от огромных "доек"
12:22
Умер поэт Анатолий Найман
12:19
"Кто-нибудь хочет?": сочная Горбачева без трусиков показала не знавший мужика бабий срам
11:58
Сдал позиции: Неузнаваемый Малахов поразил странным видом после новости о болезни
11:56
Памела Андерсон подала на развод с пятым мужем: Счастье длилось год
11:47
"Уже развелись": Цой откровенно о беде в личной жизни
11:41
Сексуальное насилие в детстве: Толкалина раскрыла шокирующие подробности своего прошлого
11:36
"Ничего так *****": певица Слава выставила напоказ округлившиеся ягодицы
10:58
Актриса сериала "Девушки с Макаровым" перенесла тяжелую операцию
10:58
Ивлеева подцепила в Мексике опасную заразу
10:51
Пугачева внезапно выставила Нюшу за дверь: Больно и обидно
10:51
Она родила ему сына, а он оставил ее с младенцем на руках: что стало с экс-возлюбленной Певцова
10:41
С Анной Хилькевич произошло ЧП на отдыхе: Разорвало от боли
10:11
Никаких ожогов на лице: свежая и цветущая Хлебникова показалась после страшного пожара
09:52
"Сколько вылито дерьма": не получивший приглашение на свадьбу дочери Пригожин плюнул в ее отчима
09:46
Лазарева заметили с юным брюнетом после воссоединения с Малиновским: Это Вадим!
09:40
Artik раскрыл имя своей новой Asti
08:59
"Уроды и мешки": Жулин резко высказался о профнепригодных участниках "Ледникового периода"
08:56
"Придется открывать ногу": Аврааму Руссо необходимо лечь под нож
08:54
Ушел от ответа: Байден обвинил журналистку в глупости из-за неудобного вопроса о Путине
08:52
"Жарко": Галкин показал ночное видео с мокрой Пугачевой
06:32
"Дети точно ваши?": Отощавшую 43-летнюю Климову заподозрили в обмане
04:31
Благоприятные дни для смены работы в 2022 году
02:18
Емельянов день: народные приметы 21 января
00:25
"Повис на шее": Одинокого Баскова сняли в объятиях смуглого красавца
21:46
Бабкина захотела стать мужиком рядом с сексуальной Аллегровой
21:35
Что лучше? Ученые сравнили эффективность вакцин "Спутник V" и Pfizer против "омикрона"
21:23
Экс-любовник покойной Фриске заикнулся о половой инфекции: Лечили хламидии
20:58
Зачем молодая жена Петросяна открещивается оберегами
20:53
Слова Байдена о "незначительной агрессии" России задели Зеленского
20:39
"Я не верила": Скатившаяся в зависимость разведенка Асмус взмолилась о помощи
20:18
"До слез!": Юная внучка умершей Глаголевой стала киноактрисой
20:08
Минус 20%: эксперты дали неутешительный прогноз по курсу рубля
19:57
76-летняя сексуальная мать утерла нос еле раскорячившей ноги Королевой
19:50
"От всех болезней": Пустивший в дом заразу Дибров спасается панацеей
19:29
Попавшая впросак Гузеева взорвалась из-за несправедливости: Нельзя ограничивать людей
19:14
Путин заставляет США гадать о своих намерениях – Bloomberg
18:43
Угодившую в скандал из-за домогательств звезду "Папиных дочек" приложили
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"От души!": Жена 68-летнего Макаревича ждет ребенка
Экс-любовник покойной Фриске заикнулся о половой инфекции: Лечили хламидии
"Около двух литров ушло": откачавшая жир Борисова похвасталась результатами
Задрал бы шубу и по толстой **** ремнем: устроившей дебош Волочковой жестко досталось
Чужое лицо: Кравец отшатнулась от вида высохшего Зеленского в гробу
Диабет, заражение крови: разбухшему Малахову вынесли суровый приговор
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество

Умер поэт Анатолий Найман


прочитано 219 раз

Российский поэт и переводчик Анатолий Найман скончался в Москве в пятницу. На момент смерти ему было 85 лет.

О смерти Наймана сообщила в социальных сетях его дочь Анна Наринская, отметив, что ее отец ушел из жизни ночью. Наринская добавила, что о дате и месте прощания со знаменитостью будет объявлено позже, сообщает телеканал "360".

Напомним, что поэтому стало плохо в ходе выступления в ВШЭ 17 января, после чего он был госпитализирован в больницу. Врачи установили, что у него произошел инсульт, передает телеканал "Царьград".

Анатолий Найман знаменит, прежде всего, – как литературный секретарь знаменитой поэтессы Анны Ахматовой, вместе с которой он переводил произведения Джакомо Леопарди и о которой написал "Рассказы об Анне Ахматовой". Кроме того, он является автором текстов к мультфильму "Удивительный мальчик", которые исполнила Алла Пугачева.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Автор: 21 января 2022, 12:22 Источник: РБК ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Сериалы

Развод с Яглычем, отмененная свадьбы и крах брака Слепакова: главные тайны Светланы Ходченковой

Звезде экрана исполнилось 39 лет
Шоу-бизнес

Оголившая бедра жена Эрнста заедает шампанское солеными огурцами с горчицей

Софья Эрнст позвала подругу
Шоу-бизнес

Сдал позиции: Неузнаваемый Малахов поразил странным видом после новости о болезни

Поклонники переживают

Шоу-бизнес

Никаких ожогов на лице: свежая и цветущая Хлебникова показалась после страшного пожара

Как выглядит певица

Гороскоп

Благоприятные дни для смены работы в 2022 году
Каким знакам зодиака разобьют сердце в 2022 году
Каким знакам зодиака повезет в любви в 2022 году
Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года

Здоровье

Новый антирекорд: в России за сутки ковидом заразились почти 50 тысяч человек
Что лучше? Ученые сравнили эффективность вакцин "Спутник V" и Pfizer против "омикрона"
В России за сутки коронавирусом заразились 38 850 человек
Когда в России наступит пик заболеваемости "омикроном" – ответ вирусолога Альтштейна

Спорт

"Сволочи, хейтеры, уроды": хореограф команды Тутберидзе набросился на обидчиков Щербаковой
"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой
Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей
Голый и влажный: Уткин не сдержался при виде мужика в стрингах

Регионы

На молочном заводе под Новосибирском произошел взрыв
В Петербурге мужчина порезал ножом двух собутыльников
Житель Иркутска устроил стрельбу в продуктовом магазине
Пьяный житель Кузбасса украл в похоронном агентстве фигуру оленя
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+