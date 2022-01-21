Умер поэт Анатолий Найман

Российский поэт и переводчик Анатолий Найман скончался в Москве в пятницу. На момент смерти ему было 85 лет.

О смерти Наймана сообщила в социальных сетях его дочь Анна Наринская, отметив, что ее отец ушел из жизни ночью. Наринская добавила, что о дате и месте прощания со знаменитостью будет объявлено позже, сообщает телеканал "360".

Напомним, что поэтому стало плохо в ходе выступления в ВШЭ 17 января, после чего он был госпитализирован в больницу. Врачи установили, что у него произошел инсульт, передает телеканал "Царьград".

Анатолий Найман знаменит, прежде всего, – как литературный секретарь знаменитой поэтессы Анны Ахматовой, вместе с которой он переводил произведения Джакомо Леопарди и о которой написал "Рассказы об Анне Ахматовой". Кроме того, он является автором текстов к мультфильму "Удивительный мальчик", которые исполнила Алла Пугачева.