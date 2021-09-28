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Общество

Москва вошла в топ-5 лучших городов мира

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Москва оказалась одним из лучших городов мира по версии экспертов. Столица России попала в число лидеров рейтинга The World‘s 100 Best Cities, составленного международной консалтинговой компанией Resonance.

Специалисты оценивали города по ряду важнейших показателей, таких как культурная среда, удобство для жизни, отдыха, работы и ведения бизнеса. Первое место заняла столица Великобритании – Лондон, за ней следует столица Франции – Париж, а тройку лидеров замыкает американский Нью-Йорк. Москва же заняла четвертую строчку, обогнав ряд крупнейших мегаполисов мира – Токио, Дубай, Сингапур, Барселону и Лос-Анджелес, передает телеканал "360".

Авторы рейтинга отметили развитую транспортную инфраструктуру Москвы, большое количество достопримечательностей и высокий уровень образования, сообщает RT.

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Автор: 28 сентября 2021, 11:52 Источник: RT ✓ Надежный источник

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