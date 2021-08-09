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Общество
Движение поездов между станциями метро "Университет" и "Юго-Западная" возобновилось

Движение поездов между станциями метро "Университет" и "Юго-Западная" возобновилось

Станция метро "Проспект Вернадского" Сокольнической линии будет закрыта еще две недели.
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В понедельник, 9 августа, возобновилось движение поездов между станциями "Университет" и "Юго-Западная" Сокольнической линии московского метро. Однако остановка на станции "Проспект Вернадского" пока осуществляться не будет. Она закрыта для пассажиров до 23 августа. Там идет строительство перехода на одноименную станцию Большой кольцевой линии (БКЛ).

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Напомним, участок Сокольнической линии был закрыт из-за работ по интеграции станции "Проспект Вернадского" с одноименной станцией БКЛ. Закрытие было необходимо, поскольку работы по отключению линий электроснабжения, связи и водоснабжения проводились днем. Делать это ночью невозможно из-за жесткого регламента, продолжительности и последовательности.

Новая станция "Проспект Вернадского" является частью юго-западного участка БКЛ, протяженность которого составляет 7,7 километра. Он включает еще три станции – "Давыдково", "Аминьевская" и "Мичуринский проспект". Участок будет готов в концу 2021 года. Благодаря этим станциям разгрузятся южные отрезки Калужско-Рижской, Серпуховско-Тимирязевской, Замоскворецкой, Люблинско-Дмитровской и других линий на 15–18%.

Большая кольцевая линия – это ключевой проект московского метростроения. Протяженность БКЛ – более 70 километров. На данный момент открыто 12 станций из 31.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали о строительстве станции "Новаторская" БКЛ. Там специалисты смонтировали уникальный "пламенеющий" потолок. В качестве отделочного материала использовалось стекло желтого, красного и оранжевого цветов. Открытие станции запланировано на 2021 год.

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Фото М. Денисова. Mos.ru
Автор: 9 августа 2021, 15:47 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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