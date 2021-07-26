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Пешеходный мост через Яузу возле станции метро "Электрозаводская" построят до конца 2021 года

Пешеходный мост через Яузу возле станции метро "Электрозаводская" построят до конца 2021 года

Длина моста, который свяжет Рубцовскую и Семеновскую набережные, составит 87 метров.
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Москву-реку в черте города пересекают 35 мостов, а вся береговая линия с заливами и затонами растянулась более чем на 200 километров. До 2024 года в столице появится еще десять мостов, причем не только для автомобилистов, но и для переходов.

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Так, к концу 2021 года будет достроен пешеходный мост через Яузу возле станции метро "Электрозаводская" Большой кольцевой линии (БКЛ). 87-метровое сооружение создается в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Электрозаводская".

Мост будет современным и удобным. Фасады выполнят из витражного остекления, стемалита и гранитных плит. Для маломобильных граждан с обеих сторон появятся лифты. У сооружения дугообразной формы будут две промежуточные опоры. Также построят две крайние опоры-башни, совмещенные с конструкциями лестничных сходов.

"На 75% завершены монолитные работы четвертой опоры. Ведется сборка металлоконструкций пролетного строения моста", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

ТПУ "Электрозаводская" будет полностью готов до 2023 года. Он включит в себя выходы станций метро "Электрозаводская" Арбатско-Покровской и БКЛ, железнодорожную платформу и остановки наземного транспорта. Предполагается, что пассажиропоток в часы пик будет достигать 72,2 тысячи человек.

Ранее "Дни.ру" писали о благоустройстве территории возле станции метро "Электрозаводская" БКЛ. Здесь обновят тротуары, отделят их от проезжей части бордюрным камнем, уложат новое асфальтобетонное покрытие, а также реконструируют семь светофорных объектов и обустроят новые пешеходные переходы.

Работы пройдут на улицах Семеновский Вал, Золотой и Большой Семеновской от дома 29/2 до дома 55. Также преобразится площадь Журавлева. На этой территории не только обновят тротуары, но и установят арт-скамейки, разобьют газоны и цветники.

Кстати, станция "Электрозаводская", которая была введена в эксплуатацию 31 декабря 2020 года, лишь формально относится к БКЛ до тех пор, пока не будет готов восточный участок кольца. Некоторое время она будет частью Некрасовской линии. Переход на станцию "Электрозаводская" Арбатско-Покровской линии находится на стадии строительства.

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Фото: www.mos.ru
Автор: 26 июля 2021, 21:05 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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