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На станции "Новаторская" БКЛ метро начали монтировать уникальный "пламенеющий" потолок

На станции "Новаторская" БКЛ метро начали монтировать уникальный "пламенеющий" потолок

Станцию "Новаторская" Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году.
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Большая кольцевая линия является ключевым проектом московского метростроения на сегодняшний день. Общая длина БКЛ составит более 70 километров. Эта кольцевая линия будет самой длинной в мире. Она включает 31 станцию, некоторые – уже открыты для пассажиров, еще часть – находится в высокой степени готовности.

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Так, скоро завершится строительство станции "Новаторская". Из всех станций южного участка БКЛ "Новаторская" будет сдана первой. Строители уже приступили к монтажу подвесного потолка и продолжают облицовку пассажирской зоны.

"Новаторская" будет полностью оправдывать свое название. Конечно, станция строится по типовому проекту, но ее архитектурный облик будет индивидуальным. Подвесной потолок – особенность "Новаторской". Он будет выполнен из разноформатных панелей из триплекса с цветной пленкой оранжевого цвета трех оттенков. Этот потолок в СМИ уже прозвали "пламенеющим" и "огненным".

"Это первая станция московского метро, где применили стекло в качестве отделочного материала потолка. Оно в полной мере реализует свои оптические свойства: отражение, преломление, цвет, прозрачность, люминесценцию", – рассказала генеральный директор группы компаний "Моспроект-3" Анна Меркулова. Специалисты этой ГК разрабатывали проект станции.

Станция "Новаторская" находится на пересечении улицы Новаторов и Ленинского проспекта. Она позволит разгрузить центральные пересадочные узлы и южные участки Сокольнической, Калужско-Рижской и Серпуховско-Тимирязевской линий. Ежедневно станцией смогут пользоваться 570 тысяч человек.

На южном участке БКЛ – три станции ("Зюзино", "Воронцовская" и "Новаторская"). Их планируют ввести в эксплуатацию в 2021-м.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что до конца этого года откроют девять новых станций БКЛ московского метро. Помимо "Зюзино", "Воронцовской" и "Новаторской", заработают "Терехово", "Кунецевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", а также "Каховская", которая была закрыта на реконструкцию в марте 2019-го.

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Фото: www.mos.ru
Автор: 20 июля 2021, 15:03 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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