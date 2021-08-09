Россиянам рассказали о популярном способе обмана в магазинах

Эксперт рассказал, на что россиянам стоит в первую очередь обращать внимание, чтобы не попасться на обман в магазинах.

Начальник отдела Роскачества по защите прав потребителей Владимир Тарачев заявил, что самый распространенный подвох, который может встретиться в кассовых чеках, – несоответствие цены. Часто бывает, что цифры на ценнике, товаре и чеке совершенно разные.

Также регулярно в квитанцию включают товары, которые покупатель фактически не брал, или же якобы случайно дважды или трижды пробивают одни и те же вещи. Как отметил эксперт, подобные способы обмана чаще всего встречаются в продовольственных магазинах или супермаркетах. "В длинном чеке обнаружить лишние суммы или товары сложнее", – цитирует Тарачева портал URA.RU.

Стоит отметить, если покупатель все же замечает несостыковку, продавцы стараются оправдаться самыми разными способами. Например, говорят, что не успели поменять ценник, товар не входит в акцию или система пробивает по "такой цене". Однако, несмотря ни на что, россияне могут спокойно требовать отдать им вещь за ту стоимость, которая указана на товаре или ценнике рядом.

Требование покупателя зарегистрировано в закон РФ "О защите прав потребителей" и статье 14.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В случае, если администрация магазина отказывается удовлетворить требование, необходимо написать претензию руководству. Уже после этого можно обратить в Роспотребнадзор. За подобные нарушения магазину может грозить штраф.