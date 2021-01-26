В приправах из российских магазинов нашли плесень и кишечную палочку

Специалисты Российской системы качества (Роскачество) провели проверку популярных среди россиян приправ, продающихся в торговых сетях. У продукции нескольких марок были выявлены серьёзные нарушения.
Эксперты изучили девять видов пряностей: лавровый лист, красный острый перец, куркуму, корицу, кунжут, тмин, чеснок и гвоздику 15 различных брендов. В продукции марки "Индана" обнаружили кишечную палочку и высокое содержание плесени, а в красном молотом остром перце от Cykoria S.A. выявили большое количество бактерий. Нарушения также были замечены за марками "Просто!" и "Едим дома", сообщает телеканал "360".
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