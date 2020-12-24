Как производители воды в бутылках обманывают россиян

Роскачество провело исследование, по результатам которого рассказало об обмане потребителей. Проверке подверглись более 200 марок лечебной и питьевой бутилированной воды.

По результатам анализа выяснилось, что 125 брендов разместили на упаковке указание на то, что вода имеет природное происхождение. Однако подтвердить это невозможно.



Производители бутилированной воды все чаще пользуются отсутствием в стране библиотеки с данными по химическому и изотопному составу воды в природных источниках и прибегают к различным маркетинговым уловкам. Так, иллюстрации с изображением природных объектов, в том числе гор, нередко размещают на этикетках обработанной хлором воды из-под крана

К такому обману потребителей прибегают 23 участника исследования. В свою очередь 13 компаний использовали товарные знаки, имеющие прямое указание на природное происхождение воды.

Кроме того, на этикетках 54 торговых марок лечебной и 22 торговых марок минеральной воды содержится указание на группу минерализации. При этом продукция произведена без учета национального стандарта, значит, подобные надписи не могут использоваться.

Ранее специалисты Роскачества рассказали о признаках плохого кетчупа. Они изучили 22 образца продукта разных марок. В ряде продукции были обнаружены крахмал, сорбиновая кислота и красители. Это не является нарушением, но говорит о низком качестве продукта.