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Общество
В Пресненском районе создадут общественный совет

В Пресненском районе создадут общественный совет

Общественный совет, в который войдут председатели советов многоквартирных домов, планируют создать в Пресненском районе. Он будет помогать москвичам консультациями и разъяснениями по разным вопросам, рассказал глава муниципального округа Пресненский Дмитрий Юмалин.
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«Сегодня москвичи получают огромное количество информации, в которой не всегда легко разобраться. Мы, депутаты на местах видим, как сообщения от властей поступают в сложной форме, и горожане делают ложные выводы, не включаются в проекты, отказываются от взаимодействия, а потом сами об этом жалеют. Поэтому появилась идея создать совет, где главные участники – люди, которым доверяют москвичи», – пояснил Юмалин.

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В Общественном совете будут помогать разбираться в юридических вопросах, консультировать по вопросам благоустройства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и т.д. В него войдут председатели советов домов – те москвичи, которых выбрали сами жильцы и к которым не боятся обратиться за помощью или с каким-то вопросом.

«В настоящее время готовим положение о совете, а также принимаем обратную связь, что было бы интересно горожанам, какие вопросы стоит прорабатывать отдельно. Думаю, что к осени мы наберем кворум, соберем участников и проведем первую результативную встречу», – пояснил глава муниципального округа.

Если жители района хотят принять участие в работе совета, они могут написать Юмалину на странице Facebook или на почту umalin@presnyamo.ru.

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Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 13 июля 2021, 12:44

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