Москвичей предупредили о рекордной жаре

Москвичи и гости российской столицы уже который день переносят изнуряющую жару. Есть вероятность того, что сегодня будет установлен температурный рекорд.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил о том, что столбики термометров уже превысили показатель в 32 градуса. Не исключено, что температура поднимется до 35 градусов, передает телеканал "360". Людей предупредили о том, что в таких условиях лучше избегать пребывания под прямыми лучами солнца, пить больше воды и воздержаться от употребления жирной пищи.