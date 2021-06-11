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Общество
Участники ПМЭФ-2021 посоревновались в парусном спорте

Участники ПМЭФ-2021 посоревновались в парусном спорте

В Санкт-Петербурге в рамках экономического форума прошел второй этап чемпионата бизнес-клубов по парусному спорту. Организаторы мероприятия надеются привлечь к яхтингу как можно больше предпринимателей.
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Соревнования прошли на спортивных парусных яхтах MX-700. Участие приняли более полусотни предпринимателей, членов ведущих деловых клубов и участников форума. Официальным партнером чемпионата выступает крупнейшая межрегиональная коллегия адвокатов "Регионсервис".

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Президент Делового яхт-клуба Борис Болтянский отметил, что бизнес-клубы становятся местами объединения предпринимателей, диалога о своих проблемах. "Где-то это точки встречи малого и среднего бизнеса, где-то хорошо представлен крупный бизнес, госструктуры. Клубам интересно между собой общаться, объединять предпринимательскую повестку", – сказал он.

Деловой частью чемпионата стал форум бизнес-клубов. Соревнования под парусом стали спортивной частью мероприятия.

В регате участвовали 10 сильнейших объединений предпринимателей. Участники стартовали из центрального яхт-клуба на Петровской косе, сообщает RTVI.

Яхтинг – это спорт, в котором проявляются лучшие качества, необходимые для командной работы, отметил управляющий партнер MGP Lawyers Станислав Голотвин. "Слаженность, спортивный азарт, дух, умение мобилизовать силы в нужный момент и добиться результата", – перечислил он.

Чемпионат бизнес-клубов вовлекает в парус новых представителей российского предпринимательства. Уже сейчас участниками являются бизнес-клуб "Атланты", сообщество выпускников бизнес-школы "Сколково", Московский столичный клуб, Roscongress Sport Club, инвестиционный клуб "Август", представители российских деловых сообществ.

Парусные регаты во всем мире давно стали успешной площадкой для нетворкинга. Организаторы чемпионата ставят задачу вовлечь в любительский парус представителей деловых клубов, в том числе без опыта участия в соревнованиях.

При участии ведущих бизнес-клубов Санкт-Петербурга в рамках чемпионата прошла дискуссия на тему "Осознанное предпринимательство: самореализация бизнеса в проектах гражданского общества". Участниками стали лидеры и топ-менеджеры российских бизнес-клубов.

Первый этап чемпионата бизнес-клубов прошел в акватории Олимпийского парка Сочи в апреле. Финальный, третий этап состоится в сентябре на озере Абрау-Дюрсо.

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Фото: Semen Likhodeev/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 11 июня 2021, 17:27 Источник: RTVI ✓ Надежный источник

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