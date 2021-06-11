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Ученики казанской гимназии № 175 отдохнут в Анапе

Ученики казанской гимназии № 175 отдохнут в Анапе

Российский Красный Крест организовал для первой смены учащихся казанской гимназии № 175 оздоровительный отдых в Анапе
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13 июня первая смена учащихся МБОУ "Гимназии №175" Советского района города Казани, республики Татарстан на поезде отправится в Анапу. Путевки на оздоровительный отдых в санаторий "Глобус" получили 231 ученик. Помощь детям оказывает Российский Красный Крест.

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Напомним, 11 мая 2021 в казанском образовательном учреждении произошла трагедия, жертвами которой стали девять человек. Сейчас для реабилитации детей, ставших невольными свидетелями чрезвычайного происшествия, действует специальная комиссия Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест", в состав которой, в том числе, входят родители учеников.

Примечательно, что путевки в Анапу куплены за счет благотворительных пожертвований, собранных РКК при поддержке "Сбера". Благодаря этому дети смогут провести летние каникулы в санатории на берегу Черного моря и получить помощь профессиональных психологов в течение 17 дней. Всего в Анапу поедут более 600 учеников гимназии №175.

Важно отметить, что 3 июня Правление РКК утвердило первый пакет мер поддержки пострадавшим. Как сообщает пресс-служба общественной организации, семьи погибших и пострадавшие, получившие тяжкий или средний вред здоровью, получат единовременные денежные выплаты. Кроме того, семьям погибших будет оказана помощь в погашении кредитов. Выплаты получат и работники сферы безопасности гимназии № 175. Наконец, для учеников будут организованы поездки в санаторий. На первом этапе запланированы расходы на сумму более 63 миллионов рублей.

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Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 11 июня 2021, 17:13

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