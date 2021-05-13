Голикова провела совещание по содействию Российскому Красному Кресту

На мероприятии, помимо Татьяны Голиковой, присутствовали также министр труда России Антон Котяков, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и руководство еще целого ряда министерств. Состоялось оно накануне 154-летия организации, отметил член Общественной палаты, председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.
"Основной вопрос – поддержка и дальнейшее развития РКК", – добавил он. При этом министерства озвучили свою готовность совместно и продуктивно работать.
Ранее, 23 апреля, состоялся съезд РКК. На нем была озвучена амбициозная программа развития организации. В частности, говорилось о необходимости восстановления партнерских отношений с федеральными органами власти, а также с представителями различных организаций и с бизнес-партнерами.
"Поэтому сегодняшнее мероприятие является для нас, безусловно, знаковым", – рассказал Павел Савчук.
Он добавил, что на совещании с Татьяной Голиковой Российскому Красному Кресту удалось обсудить задачи для организации в самых разных сферах. Председатель РКК напомнил, что основной их функцией является содействие обществу и государству в решении гуманитарных проблем.
Особое внимание Российский Красный Крест традиционно обращает на помощь конкретным людям. Среди прочего был поднят и вопрос реакции РКК на трагедию в Казани. Поле расстрела детей в школе вместе со "Сбером" Российский Красный Крест объявил сбор средств для семей погибших и пострадавших.
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