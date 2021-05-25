Минтруд рассказал россиянам о способе получить новую выплату

В Министерстве труда и социальной защиты России рассказали о новой социальной выплате для граждан. Она полагается родителям детей в возрасте от восьми до 17 лет.

Пособие смогут получить одинокие родители детей или беременные женщины. Последним для этого нужно встать на учёт в период до 12 недель, при условии что доход семьи не превышает одного прожиточного минимума на человека. Заявление на соцвыплату можно будет заполнить на сайте госуслуг или лично обратиться в отделение Пенсионного фонда России. Размер пособия составит половину регионального прожиточного минимума: в среднем – порядка шести тысяч рублей, сообщает Ura.ru.