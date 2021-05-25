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Стартовала продажа билетов на авиасалон МАКС-2021

Стартовала продажа билетов на авиасалон МАКС-2021

Продажа билетов на Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 стартовала 24 мая 2021 года. Приобрести их можно на официальном сайте выставки Aviasalon.com и в сети продаж билетного оператора мероприятия Parter.ru.

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Продаются билеты нескольких категорий: для специалистов, посетителей, а также с доступом на медиаплатформу. Кроме того, предлагаются талоны на парковку личного транспорта.

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Билеты на посещение авиасалона в один из публичных дней (23, 24 или 25 июля) можно приобрести за 800 рублей. С середины июля для прохода на выставку в дни массового посещения цена повысится до тысячи рублей. Такая же стоимость билетов предполагается и в дни работы МАКС-2021.

По словам заместителя гендиректора АО "Авиасалон" Владимира Советкина, в прошлые годы гости активно приобретали билеты заранее, чтобы сэкономить. "Мы сохраняем эту практику, предлагая в предварительной продаже билеты для прохода на территорию выставочного комплекса по минимальной цене", – сказал он.

Также посетители могут приобрести билеты выходного дня стоимостью 1,2 тысячи рублей. Они дают право однократно побывать на выставке в один из публичных дней. Билеты предназначены для тех, кто не определился с датой посещения.

Покупать билеты на детей в возрасте до 14 лет не требуется. В сопровождении родителей они могут бесплатно посетить выставку.

Попасть на медиаплатформу с возможностью фото– и видеосъемки стоит 11 тысяч рублей в предварительной продаже. В период выставки – 13 тысяч. Билет предполагает разовое посещение выставки в один из дней с 20 по 25 июля.

К открытию МАКС-2021 готовится и онлайн-магазин авиационно-космических сувениров "Премьеры МАКС". Выпущена лимитированная коллекция "Иду на МАКС". Она состоит из футболки, бутылки для воды, сумки-шоппера и защитной маски.

Те, кто купят товары лимитированной коллекции на сумму свыше 1,5 тысячи рублей, получат промокод. Он дает возможность приобрести два входных билета на посещение салона в один из публичных дней стоимостью по 500 рублей каждый.

"Гости МАКС получили замечательную возможность прийти на выставку в одежде и с аксессуарами с символикой мероприятия 2021 года. Мы благодарны своим друзьям, которые поддержат бренд "МАКС", и в знак признательности предлагаем им билеты по самой привлекательной цене", – сказал Советкин.

Фото: Пресс-служба

Также предлагаются билеты бизнес-категории. Их обладатели смогут разово посетить выставку в любой день с 20 по 25 июля. Цена – 3500 рублей.

Кроме того, началась продажа парковочных талонов, дающих право на размещение легковых автомобилей и автобусов на специальных паркингах у выставочного комплекса. Талон на парковки №3 и №7 стоит три тысячи рублей, на парковку №2 – четыре. Размещение автобуса стоит семь тысяч. По талону можно въехать один раз.

Пятнадцатый Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 пройдет в городе Жуковский Московской области с 20 по 25 июля 2021 года.

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Фото: Роман Денисов/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 25 мая 2021, 17:42

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