В Сирию прибыли российские бомбардировщики Ту-22М3

На российскую авиабазу Хмеймим в Сирии прибыли российские бомбардировщики Ту-22М3, передает Пятый канал. Для того, чтобы аэродром смог принять такую технику, было решено удлинить одну полосу и поставить дополнительное оборудование.
На российскую авиабазу Хмеймим в Сирии прибыли российские бомбардировщики Ту-22М3, передает Пятый канал. Для того, чтобы аэродром смог принять такую технику, было решено удлинить одну полосу и поставить дополнительное оборудование.
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