Армия России ударила по позициям протурецких боевиков в Сирии

Возле населенного пункта Басанкуль в южной части провинции Идлиб на северо-западе Турции располагались артиллерийские позиции протурецких боевиков. Именно по ним нанесли удары самолеты Воздушно-космических сил России, передает Общественная служба новостей. Были уничтожены полевые орудия M114.
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