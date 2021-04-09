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Общество
Платформа "Россия – страна возможностей" заключила соглашения с ведущими вузами

Платформа "Россия – страна возможностей" заключила соглашения с ведущими вузами

Президентская платформа "Россия – страна возможностей" заключила 35 соглашений с ведущими российскими вузами. Они были подписаны в ходе проектного семинара "На одной волне с университетами" в Сочи.
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На семинаре обсуждаются новые формы выявления и поддержки талантов, развитие карьерных лифтов. Участвуют 175 вузов.

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"Сегодня мы подписали соглашения о партнерстве с 35 вузами России. Это – лишь первый шаг к тому, чтобы мы стали одной командой и работали еще более эффективно. Уверен, укрепление взаимодействия позволит создать целую экосистему, где самые активные студенты смогут находить поддержку, новые возможности и раскрывать весь свой потенциал», – сказал гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

По его словам, это позволит выстроить единый подход к личностной и профессиональной диагностике участников конкурсов и проектов АНО в вузах. Также это поможет в их карьерном сопровождении.

Сотрудничество АНО и вузов принесет пользу выпускникам и работодателям, которые увидят, какими навыками обладают участники конкурсов платформы, отметил замминистра науки и высшего образования Петр Кучеренко. Такой подход он считает революционным.

"С помощью президентской платформы «Россия – страна возможностей» мы создаем систему верификации этих навыков и компетенций, т.е. не просто человек написал о себе, что он умеет делать это и это, а у него есть подтверждение, что он прошел обучение и действительно имеет навыки, которые он описывает", – цитирует чиновника РАПСИ.

Пресс-служба

Сотрудничество с вузами будет вестись по двум направлениям: "Центры компетенций" и трек развития на цифровой платформе «Россия – страна возможностей». АНО обладает большим опытом в оценке навыков и способностей и их развитии. Именно поэтому запускается проект по созданию "Центров компетенций" на базе вузов.

Специальный трек развития на цифровой платформе «Россия – страна возможностей» станет инструментом профориентации и профнавигации для участников платформы, в том числе студентов, рассказал Алексей Комиссаров.

«А «Центры компетенций» помогут студентам развить свои навыки и выходить на рынок труда конкурентоспособными. Со своей стороны мы готовы предоставлять университетам всю необходимую методологическую поддержку и материалы", – добавил он.

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Пресс-служба
Автор: 9 апреля 2021, 18:37 Источник: РАПСИ ✓ Надежный источник

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