Погребенный заживо африканский знахарь умер при попытке воскреснуть

Замбийский знахарь пообещал прихожанам продемонстрировать воскрешение после того, как он похоронит себя заживо. Но затея обернулась трагедией.

22-летний лекарь обратился в церковь и попросил священника помочь ему с погребением, но получил отказ. Тогда он самостоятельно начал копать себе могилу тряпкой. Вскоре прихожане заинтересовались происходящим и согласились забросать знахаря землёй, после чего стали петь, чтобы тот быстрее "воскрес". Однако мужчина так и не смог самостоятельно выбраться из-под земли: когда тело откопали, выяснилось, что он задохнулся, сообщает Vse42.ru.