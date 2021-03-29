Уникальная операция: подмосковные врачи чудом вернули женщине возможность родить

Врачи НИИ акушерства и гинекологии Московской области провели уникальную операцию, благодаря которой 32-летняя пациентка снова получила возможность родить ребёнка. У неё была серьёзная патология.

Женщина поступила в медучреждение с множественной миомой матки, при которой детородный орган обычно подлежит удалению. Однако медики решили сохранить ей матку и удалили целых 70 миоматозных узлов. Уже через несколько дней пациентка была выписана из больницы, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".