Уникальная операция: подмосковные врачи чудом вернули женщине возможность родить

Врачи НИИ акушерства и гинекологии Московской области провели уникальную операцию, благодаря которой 32-летняя пациентка снова получила возможность родить ребёнка. У неё была серьёзная патология.
Женщина поступила в медучреждение с множественной миомой матки, при которой детородный орган обычно подлежит удалению. Однако медики решили сохранить ей матку и удалили целых 70 миоматозных узлов. Уже через несколько дней пациентка была выписана из больницы, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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