Оскорбившего русских бойца ММА Чоршанбиева выгоняют из России

Чоршанбе Чоршанбиев запомнился не своими спортивными достижениями, а скандалами и крайне резкими высказываниями. Например, он заявлял, что ненавидит Россию. Мол, люди, живущие в этой стране – нацисты. А недавно бойца ММА задержали в Москве. Он находился за рулем с недействительными в РФ правами и без полиса ОСАГО.
В понедельник, 6 декабря, стало известно, что Чоршанбиева депортируют из России из-за нарушения миграционного законодательства, он находился в стране нелегально. Решение было принято Останкинским судом Москвы. До выдворения из страны спортсмен будет находиться в центре временного содержания мигрантов.
Также суд постановил взыскать с Чоршанбиева пять тысяч рублей за езду без прав, гонки в Лефортовском тоннеле и использование мобильного телефона за рулем. Депутат Государственной Думы, мастер спора РФ Николай Валуев объяснял небольшой размер штрафа отсутствием серьезных последствий от нарушений Чоршанбе.
Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджив не удивлен случившемся, поскольку чаще видел не спортивные достижения Чоршанбе, а его "другие выступления". "Депортируют – ну, значит, будет заниматься тем же самым <...> будет хайповать в другой стране", – сказал он.