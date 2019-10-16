Слишком сексапильны: принятых за проституток россиянок отказались пускать в другую страну

Жуткий казус произошел на границе Южной Кореи. Пограничники отказались пускать в страну россиянок из-за того, что приняли их за "жриц любви".

Девушек по итогу задержали и отвели в подвальное помещение. Поводом для подобного обращения с нашими соотечественницами стало распространенное в азиатской стране мнение, что россиянки приезжают туда за тем, чтобы подзаработать на предоставлении услуг интимного характера.

"Они сказали, что все девушки российские приезжают работать, кто в караоке, кто проститутками, вы не похожи на туриста, докажите, что вы – турист", – приводит слова одно из пострадавших от такого произвола издание URA. К сожалению, как правило, поменять мнение страж границы Кореи почти невозможно в таких случаях.



Стоит отметить, что подобные случаи совсем не редкость. Как сообщает телеканал "Царьград", пограничники регулярно задерживают девушек, прилетевших из России в туристические поездки. После этого им зачастую грозит штраф, депортация и запрет на въезд в страну. Кроме того, условия обращения с россиянками в азиатской стране тоже оставляют желать лучшего.

Если девушек все-таки задерживают, то довольно часто они оказываются в специальном подвале для "подозрительных путешественников". Питаться там приходится весьма скромно и за свой счет. Меню не отличается изысками - лапша и растворимый кофе, качество которых оставляет желать сильного лучшего. При этом за чашку напитка с туристок требуют целый доллар.

Обратные билеты домой тоже ситуацию не спасают: вернуться в Россию туристки могут только после уплаты штрафов, размер которых может достигать 25 тысяч рублей. Впрочем, одной из девушек все-таки удалось вернуться на родину, а вот остальным повезло меньше.

Как отмечает сайт VSE42.RU, на руках у туристок были абсолютно все необходимые документы. Среди них: маршрутный лист, подтверждение брони на проживание и обратный билет домой.