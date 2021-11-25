Сенсационное признание: вскрывшаяся связь доктора Курпатова с юным помощником возмутила депутата

На днях Россию потрясла история расставания известного психолога Андрея Курпатова с его другом. Виталий Милонов возмущен происходящим.



На днях помощник психотерапевта Андрея Курпатова Алексей Иевский заявил, что его начальник написал заявление в полицию после любовной ссоры. Он рассказал, что их рабочие отношения перетекли в интимные. Доктор Курпатов якобы подарил ему дорогие вещи, а после скандала обвинил в краже.

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В Сети была опубликована интимная переписка Курпатова с помощником. После этого отец Иевского признался, что его сын гомосексуалист.

"Переписка дала мне ясно понять две важные вещи. Мой сын — гомосексуалист, но я это переживу. Второе — он не преступник", – приводит слова отца Алексея "Фонтанка".

Депутат Виталий Милонов возмущен происходящим скандалом между доктором Курпатовым и его помощником. На деле это не помощник, а любовник Курпатова, уверен депутат. Милонов заявил, что история вызывает у него брезгливое отношение и отвращение.

"Складывается впечатление, будто в нашей стране уже действует закон об однополых браках", – возмутился Милонов.

Депутат призвал суд разобраться в аморальном вопросе ситуации. Милонов уверен, что такие грязные темы не должны попадать в поле зрение общества. В связи с этим депутат даже намерен подключить прокуратуру, которая смогла бы выявить источник обогащения Курпатова.

Речь идет о драгоценностях, элитном автомобиле и недвижимости, которые помощник Курпатова якобы незаконно переписал на свое имя, пишет ФАН.

Пока общество рефлексирует на тему неоднозначного однополого скандала, 25-летний помощник доктора Курпатова Алексей Иевский находится в СИЗО. Сам он уверяет, что все вышеперечисленное доктор сам лично подарил ему.