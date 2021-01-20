Россиян предупредили о нашествии тараканов

Тараканы в квартирах – проблема довольно распространенная. По словам Светланы Рославцевой, их массовое разведение приходится на зимние и летние месяцы. Эти насекомые во влажных местах откладывают яйца, срок развития которых составляет около трех месяцев.
Также эксперт рассказал, как избавиться от тараканов в квартире. Чтобы защитить свое жилище от нашествия этих насекомых, необходимо установить сеточки в вентиляцию. Тараканы очень теплолюбивы и влаголюбивы, поэтому появляются в кухне и ванной комнате.
Кроме того, специалист рекомендует использовать пищевые приманки. Мол, к ним у тараканов нет устойчивости. Можно вызвать службу дезинфекции, которая обычно прибегает к распылению пиретроидов.
Руководитель департамента "Производственный контроль" службы санитарной оценки объектов Алексей Меньшиков в эфире радиостанции "Говорит Москва" сообщил, что жалобы на тараканов в квартирах участились в Москве. В основном, о нашествии насекомых рассказывают жители старых домов и общежитий.
Популярные темы форума
Сын поддерживает Навального
Поломана психика
Судба Старых Дев - копировать родителей !!!
Вы бы хотели, чтобы Аляска присоединилась к России?
А вы страдаете авторитаризмом?
Сергей
Взяли племянника на воспитание.
Новым девам сюда
Битва мегер
Ната и Мишель когда успокоятся?