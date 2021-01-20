Россиян предупредили о нашествии тараканов

Заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева сообщила, что пик активизации тараканов в многоквартирных домах в этом году придется на февраль. Эксперт дал россиянам несколько советов.

Тараканы в квартирах – проблема довольно распространенная. По словам Светланы Рославцевой, их массовое разведение приходится на зимние и летние месяцы. Эти насекомые во влажных местах откладывают яйца, срок развития которых составляет около трех месяцев.

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Также эксперт рассказал, как избавиться от тараканов в квартире. Чтобы защитить свое жилище от нашествия этих насекомых, необходимо установить сеточки в вентиляцию. Тараканы очень теплолюбивы и влаголюбивы, поэтому появляются в кухне и ванной комнате.

Кроме того, специалист рекомендует использовать пищевые приманки. Мол, к ним у тараканов нет устойчивости. Можно вызвать службу дезинфекции, которая обычно прибегает к распылению пиретроидов.

Руководитель департамента "Производственный контроль" службы санитарной оценки объектов Алексей Меньшиков в эфире радиостанции "Говорит Москва" сообщил, что жалобы на тараканов в квартирах участились в Москве. В основном, о нашествии насекомых рассказывают жители старых домов и общежитий.