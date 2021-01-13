До минус 24 градусов: синоптики пообещали москвичам усиление крещенских морозов

Сотрудники Метеобюро Москвы прогнозирует дальнейшее усиление крещенских морозов на текущей недели. По словам синоптиков, особенно холодно в столичном регионе будет в воскресенье.
Уже завтра в столичном регионе начнётся сильный снегопад: Москву и Подмосковье накроет слоем снега высотой 20-25 сантиметров. А в субботу начнутся трескучие морозы: ночная температура воздуха опустится до -20 градусов. Пик похолодания придётся на воскресенье, когда столбики термометров покажут до 24 градусов мороза, сообщает РИА ФАН.
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