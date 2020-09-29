Ученые раскрыли неожиданную опасность татуировок

Американские ученые из Южного методистского университета установили, что татуировки нарушают важный естественный процесс в человеческом организме. К таким выводам они пришли на основе результатов эксперимента, проведенного на добровольцах.
Речь идет о потоотделении. Участников опыта одели в теплые костюмы, чтобы им было жарко, после чего они начали потеть. Исследователи обнаружили, что на участках кожи, покрытых татуировками, пот выделялся слабее и был более соленым. Ученые заключили, что это доказывает нарушение секреции кожи, из-за чего организм хуже справляется с перепадами температур, передает РИА "ФАН".
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