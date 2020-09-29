Новости Белоруссии Тарзан изменил Королевой Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей

Приличный мужчина в жены не возьмет: знакомый из прошлого показал настоящее лицо Бузовой
Обнародовано фото Орбакайте с новорожденной дочерью
Федосеева-Шукшина объявила о свадьбе дочери и Алибасова
"Он меня любил и обожал": Распутина влезла в мерзкий скандал с воссоединившимися Аллегровой и Крутым
партнеры
Вторник
29 сентября
Лента новостей
12:19
Стал мужчиной: Газманов откровенно о лишении невинности в 13 лет
12:17
Тарзан решил нажиться на измене Королевой
12:05
Ребенок неожиданно отреагировал на известие о смерти дочки Конкина
11:59
Названы редкие и опасные симптомы ВИЧ
11:51
В семье Александра Серова произошло пополнение
11:48
Ученые раскрыли неожиданную опасность татуировок
11:32
В Госдуме хотят навсегда сделать 31 декабря выходным днем
11:32
Победившего рак Гайдуляна из сериала "СашаТаня" сразил новый недуг
11:25
Коронавирус в России: за сутки выявили 8,2 тысячи инфицированных
11:25
"Странные судороги": что случилось с Владимиром Конкиным после смерти дочери
11:24
"Что за бред?": Кудрявцева приложила очернившего ее Разина
11:18
Эксперт предупредил о радикализации белорусской оппозиции: Градус ненависти растет
11:14
Россияне назвали желаемый уровень доходов
11:13
Врачи спасают инфицированного Башмета
11:13
Переломанного Алексея Воробьева парализовало
11:01
Мужик с накрашенными губами: Сябитову приняли за трансвестита
10:51
В России сменился самый богатый человек
10:42
Сроки внесения изменений в порядок выдачи пенсий в России продлены
10:42
Курс евро поднялся выше 93 рублей впервые с января 2016 года
10:04
Тихановская обозначила срок ухода Лукашенко
10:04
Невеста: в морге колдуют над телом погибшей дочери Конкина
09:52
Состояние молодой жены Евгения Петросяна ухудшилось
09:51
В Роспотребнадзоре назвали самые полезные для иммунитета ягоды
09:43
Юрий Башмет попал в больницу со страшным диагнозом
09:22
Россияне получат выплаты из-за коронавируса
09:18
В Амурской области убили краснокнижного тигра Павлика: подозреваемые задержаны
09:10
Московские школьники уйдут на каникулы из-за коронавируса – подробности
09:09
Никакой совеcти: Кравец плюнули в лицо за устроенное на могиле Началовой
09:04
В России хотят запретить рекламу безалкогольного пива
09:00
Сенсационное заявление Владимира Конкина: Моя дочь была убита!
08:45
Передовые умы бегут из Белоруссии из-за Лукашенко: Черная Луна над страной
08:36
Эксперт сделал прогноз по пику COVID-19 в России
06:01
Заставляли делать аборт: Лера Кудрявцева рассказала о болезни и рождении ребенка
04:02
"Наслаждайтесь!": Семенович в фате и белом платье ответила на вопрос о свадьбе
02:00
Любовница Прилучного "папина дочка" Карпович ужаснула короткой стрижкой: Отрастут
00:03
Коронавирус: последние новости на сегодня, 29 сентября 2020 года
22:05
Политолог: Оппозиция сделала все, чтобы Лукашенко остался править вечно
22:00
"Раскрыта жесткая тайна шоу-бизнеса": народ плюнул в развлекающих друг друга Тарзана и Костюшкина
22:00
Гороскоп на сегодня, 29 сентября 2020 года
21:59
Путин провел переговоры с президентом Молдавии по видеосвязи
21:48
Умер известный российский фотограф
21:22
Собянин заговорил о продлении льгот на 2021 год из-за пандемии коронавируса
21:09
На 2021 год запланирован уникальный космический старт
20:47
Названы сценарии движения курса рубля
20:28
Путин сделал важное заявление в связи с тревожными данными о заражении коронавирусом
20:24
В семье Александра Серова пополнение
20:14
Жители Подмосковья нашли вместо грибов человеческий череп
20:00
Озорная: 43-летняя Орейро в полупрозрачном платье кокетничает с фанатами
19:49
Ивлеева объявила о пропаже: В беде я не одна!
19:11
Адвокат ответил на вопрос об алкоголе в крови погибшей дочери народного артиста Конкина
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Эксперт о напрасных надеждах Лукашенко на помощь России: Путин его не любит
Тихановская обозначила срок ухода Лукашенко
Политолог: Оппозиция сделала все, чтобы Лукашенко остался править вечно
"Я лишилась пожизненно всех концертов": Ирина Понаровская выступила с заявлением
Эксперт сообщил о закрытии шоу Кудрявцевой и Малахова
Политолог: Россия вступит в войну на стороне Армении в случае внешнего вмешательства
Общество

Ученые раскрыли неожиданную опасность татуировок

прочитано 227 раз

Американские ученые из Южного методистского университета установили, что татуировки нарушают важный естественный процесс в человеческом организме. К таким выводам они пришли на основе результатов эксперимента, проведенного на добровольцах.

Речь идет о потоотделении. Участников опыта одели в теплые костюмы, чтобы им было жарко, после чего они начали потеть. Исследователи обнаружили, что на участках кожи, покрытых татуировками, пот выделялся слабее и был более соленым. Ученые заключили, что это доказывает нарушение секреции кожи, из-за чего организм хуже справляется с перепадами температур, передает РИА "ФАН".

Автор: 29 сентября 2020, 11:48 Источник: РИА "ФАН" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Эксперт предупредил о радикализации белорусской оппозиции: Градус ненависти растет
Тихановская обозначила срок ухода Лукашенко
Передовые умы бегут из Белоруссии из-за Лукашенко: Черная Луна над страной
Тихановская призвала Макрона и Путина вмешаться в белорусский кризис

Шоу-бизнес

Стал мужчиной: Газманов откровенно о лишении невинности в 13 лет
Тарзан решил нажиться на измене Королевой
Ребенок неожиданно отреагировал на известие о смерти дочки Конкина
В семье Александра Серова произошло пополнение

Проишествия

Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки

Lifestyle

Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Шоу-бизнес

Ребенок неожиданно отреагировал на известие о смерти дочки Конкина

У родни едва не разорвалось сердце
Шоу-бизнес

"Странные судороги": что случилось с Владимиром Конкиным после смерти дочери

О состоянии артиста рассказала его внучка
Шоу-бизнес

"Что за бред?": Кудрявцева приложила очернившего ее Разина

Телеведущая намерена наказать продюсера
Шоу-бизнес

Невеста: в морге колдуют над телом погибшей дочери Конкина

Девушку превратят в принцессу из сказки

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 29 сентября 2020 года
Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года
Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2020 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Кержаков выиграл суд у требующей алиментов бывшей жены
Плющенко взорвался из-за обвинений в переманивании Загитовой: Совсем ку-ку?
Абрамовича заподозрили в незаконном приобретении прав на футболистов
"Она психологически надломлена": Тутберидзе о возвращении Медведевой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+