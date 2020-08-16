"Я не смогла сделать аборт": 13-летняя звезда ток-шоу из Железногорска стала мамой

Дарья Суднишикова была обычной школьницей из города Железногорска до того момента, как не попала на ток-шоу со своей ужасающей историей.

Девочка рассказала, что забеременела от 10-летнего друга Вани, с котором она практически вместе росла. У Даши родилась дочка. Школьница рожала в одном из местных роддомов Железногорска.

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Новоиспеченная мама чувствует себя прекрасно, да и новорожденная малышка уже голосит на всю палату. Остается нерешенным только один вопрос, захочет ли настоящий отец девочки когда-нибудь увидеться с ней.

Выяснилось, что все рассказы Дарьи оказались ложью. На самом деле школьница была изнасилована старшеклассником, но долгое время скрывала это. Девочка добавила, что молодой человек не появлялся на горизонте очень давно.

Известно, что парень находится под следствием и может попасть в тюрьму за изнасилование.

Как только Суднишикова узнала о своей беременности, она сразу же решила, что не будет делать аборт. Школьница оценила все риски и приняла взвешенное решение.

13-летняя мама призналась, что искренне любит детей и никогда не смогла бы простить себе аборт. Многочисленная аудитория накинулась на девочку с вопросами о будущем ее дочери.

Дарья не стала отвечать на комментарии подписчиков и только отметила, что старается не вспоминать о том ужасном случае, перевернувшем ее жизнь. Суднишикова заявила, что теперь отцом ее ребенка будет 10-летний Иван, правда, не биологическим.

"Я понимаю, что мне всего 14 лет и о материнстве в этом возрасте сложно говорить. Но вы даже не знаете, какая я в жизни. Я не отношусь к тем подросткам, которые курят, пьют или что-нибудь употребляют. Не осуждай, когда не знаешь!", – обратилась к публике Даша.

Напомним, что история семиклассницы стала известна еще в начале 2020 года. Тогда моралисты набросились на Дарью, доведя ее до депрессии.

Молодой маме удалось справиться с общественным давлением и выносить здорового ребенка. Остается только гадать, как сложится дальнейшая жизнь школьницы.