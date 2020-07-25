Понадобится реформа: идею добавить еще одну графу в российский паспорт встретили негативом

В настоящее время в паспорте гражданина России указывается ФИО, дата рождения, семейное положение и место регистрации. Однако прежде в документе была еще одна графа.

Речь идет о пункте "национальность", который был упразднен в 1992 году. Вернуть его предложил депутат Госдумы России Виталий Милонов. На днях он обратился с соответствующей инициативой к главе Министерства юстиции Константину Чуйченко.

Милонов пояснил, что в Советском Союзе существовало негласное разделение по национальностям в зависимости от лояльности КПСС. Это негативно сказалось на идее документального закрепления национальной и этнической принадлежности. Однако в настоящее время, по мнению парламентария, многие люди хотят вернуть в паспорт соответствующую графу.

Депутат обратил внимание, что указание национальности в паспорте утвердит открытость российского общества и станет свидетельством победы над националистическими предрассудками. Виталий Милонов подчеркнул, что упоминание национальности в паспорте должно быть добровольным, добавив, что графу можно вернуть без изменения внешнего и внутреннего вида паспорта.

Тем не менее, руководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов раскритиковал идею Милонова, указав на ее бессмысленность. По мнению Михайлова, от введения "пятой графы" ничего не изменится, однако ее возвращение потребует проведения паспортной реформы. Генерал добавил, что острой потребности в дополнительной графе в настоящее время нет.







