Стало известно количество страдающих от ожирения россиян

Академик РАН Виктор Тутельян сообщил, что порядка 60% россиян имеют лишний вес. При этом четверть населения нашей страны страдает от ожирения.
Тутельян отметил, что ожирение может привести к ряду заболеваний сердечно-сосудистой системы и сахарному диабету. Специалист добавил, что болезни сердца и сосудов являются самой распространенной причиной смерти и снижения продолжительности жизни, сообщает РИА ФАН.
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