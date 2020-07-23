Лето-2020 может стать самым дождливым в истории Москвы

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд считает, что лето 2020 года может стать для российской столицы самым дождливым в истории. Метеоролог обратил внимание на то, что в Москве уже выпало много осадков. Норма "выполнена" в июле, хотя месяц еще не закончился.

Вильфанд напомнил, что в мае в городе выпало 210-215% месячной нормы осадков. Специалист подчеркнул: ожидать нормальной погоды не приходится из-за глобального потепления.