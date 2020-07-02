Росавиация продлила запрет на международные авиаперелеты до конца июля

Росавиация разослала российским аэропортам и авиакомпаниям телеграмму о том, что запрет на въезд в Россию для иностранных граждан и лиц без гражданства продлен до 23:59 по местному времени 31 июля 2020 года. С выездом это, однако, не связано: с июня жители страны могут покидать ее пределы для лечения, обучения или работы.
Кроме того, международные рейсы по-прежнему могут выполняться для перевозки грузов и почты. Разрешены также вывозные и гуманитарные рейсы, транспортировка самолетов для ремонта и обслуживания и транзитные полеты для дозаправки или смены экипажа на территории России.
Подобные телеграммы ведомство рассылает ежемесячно после 27 марта. Источники СМИ в аэропортах и авиакомпаниях рассказали, что Росавиация выпустит отдельную телеграмму, когда будет принято решение о возобновлении международных рейсов.
Напомним, ранее Росавиация предлагала Роспотребнадзору, который отвечает за снятие коронавирусных ограничений, возобновить международные авиаперелеты с 15 июля. Однако в федеральной службе инициативу не одобрили.
В июне руководитель Росавиации Александр Нерадько предложил поэтапное возобновление международного авиасообщения. Согласно его инициативе, сначала следует вернуть рейсы в страны СНГ, а затем и другие зарубежные государства в зависимости от эпидемиологической обстановки.
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