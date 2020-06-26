В Минтрансе назвали срок открытия международного авиасообщения

В Министерстве транспорта России назвали срок возобновления международного авиасообщения. Полеты в другие государства могут разрешить уже в июле этого года.
По словам главы ведомства Евгения Дитриха, международные рейсы станут возможными после того, как внутри страны будет обеспечена безопасность авиаперевозок.
Ранее глава Росавиации Александр Нерадько направил в правительство план возобновления полетов в другие государства. Руководитель агентства предложил сначала разрешить рейсы в страны СНГ.
Напомним, что границы России были закрыты из-за распространения коронавирусной инфекции. По состоянию на 26 июня в стране выявлено 620 794 случая заражения.
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