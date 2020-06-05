В России создают винтовку с рекордной дальностью стрельбы

Генеральный директор предприятия Lobaev Arms Владислав Лобаев рассказал о работе над созданием новейшей винтовки DXL-5, передает RT. Она будет способна поражать цели на рекордно большом расстоянии – семь километров. Дистанция "уверенной стрельбы" будет составлять три километра. Оружия с подобными характеристиками, заметил Владислав Лобаев, на мировом рынке снайперского оружия еще не было.
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