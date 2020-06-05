"Это невозможно опровергнуть": Билл Гейтс впервые высказался насчет теории о чипировании людей

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что конспирологические теории, которые строятся вокруг участия предпринимателя в заговоре о всемирном чипировании людей весьма глупы. Комментировать такие умозаключения крайне нелепо, ведь они нисколько не соответствуют реальности.
"Это почти невозможно опровергнуть, настолько это глупо и дико", – заявил Гейтс на встрече с журналистами. Предприниматель пояснил, что никогда не занимался микрочипами. Поэтому считать его причастным к этой затее крайне абсурдно.
Фонд Билла Гейтса и его жены Мелинды за последние два года обеспечил 9,76% бюджета ВОЗ. Деньги тратятся на исследования в области лекарств и разработку вакцин.
Напомним, 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Согласно последним данным, за все время в мире уханькую заразу подхватили свыше 6,7 миллионов человек. Больше всего случаев заражения COVID-19 зафиксировано в США – почти 2 миллиона. Второе место по этому показателю занимает Бразилия – 615 тысяч, на третьем месте находится Россия – более 441 тысяч.
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