Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о потеплении в столице в ближайшие выходные. По словам специалиста, температура начнет повышаться уже в четверг.

Позднякова отметила, что 4 июня столбики термометров поднимутся до +18...+20. В субботу установится настоящая летняя жара – до +22, а в воскресенье будет до +25. Немного омрачить ситуацию могут лишь небольшие осадки в виде дождя, которые могут выпасть в дневное время суток.