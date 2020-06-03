Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о потеплении в столице в ближайшие выходные. По словам специалиста, температура начнет повышаться уже в четверг.
Позднякова отметила, что 4 июня столбики термометров поднимутся до +18...+20. В субботу установится настоящая летняя жара – до +22, а в воскресенье будет до +25. Немного омрачить ситуацию могут лишь небольшие осадки в виде дождя, которые могут выпасть в дневное время суток.
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