Доктор Комаровский дал необычный совет по защите от жары

Знаменитый российский врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о легком способе защититься от жары в летний период. Для этого он предложил использовать шарф.
По словам Комаровского, шарф можно смочить водой и обмотать вокруг шеи. Он пояснил, что на этом участке тела много сосудов, и на его поверхности возникает большой объем испарений. Специалист отметил, что в магазинах для этих целей продают специальные шарфы.
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