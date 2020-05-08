Ветеран ВОВ умер от коронавируса

Ветеран Великой Отечественной войны, ученый-экономист Василий Иванченко скончался в возрасте 100 лет в Москве. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция.
Как сообщает сайт "Комсомольская правда", Василий Иванченко воевал во второй дивизии Народного ополчения Ленинградского фронта. Был награжден медалью "За оборону Ленинграда" и орденом Отечественной войны II степени.
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