Синоптики предрекли новое похолодание в России в первый день лета

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ожидает резкого похолодания в европейской части страны в начале лета. Морозный арктический воздух придет к нам уже 1 июня.
Вильфанд отметил, что в течение нескольких дней термометры будут показывать +12...+15. По словам метеоролога, прохладнее станет и в Сибири. Например, в Красноярском крае и Иркутской области температура окажется на 4-6 градусов ниже нормы, передает РИА Новости.
Популярные темы форума
Отличницы знают толк в жизни
Где пропала невест а покойника?
Ушел к проститутке
Темы бредовые тупые
Толстая и одинокая
Ностальгия по 80 м
Хочу жениться на феминистке
Мужик из интернета
Мать алкоголичка
Замутил с темнокожей