Четыре ведра на квадратный метр: дожди могут побить 44-летний рекорд в Москве

Ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец прогнозирует обильные осадки в Центральной России в предстоящую пятницу. Эксперт отметил, что в Москве дожди могут побить 44-летний рекорд, сообщает RT.
Тишковец ожидает, что объем осадков в Московской, Тульской, Калужской и Ярославской областях может составить четыре ведра на квадратный метр. Поверхность покроется слоем воды толщиной до 47 миллиметров, передает РИА Новости.
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