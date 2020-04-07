Россиян предупредили о резком скачке цен на продукты

Российские производители и поставщики продуктов питания рассказали о планах по значительному повышению цен на товары. Подорожание произойдет в ближайшие две недели, сообщает телеканал "360".
Всему виной колебания курса валют и эпидемия коронавируса. Кроме того, повысились расходы компаний на транспортировку товара. Специалисты ожидают, что продукты прибавят в цене от 5% до 20%. В частности, дороже станут рыба, хлеб, консервы, чай и кофе, пишут "Известия".
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