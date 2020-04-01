Синоптик рассказала москвичам о погоде в начале апреля

Метеоролог Татьяна Позднякова прогнозирует постепенное потепление в Москве в первые дни апреля. Специалист отметила, что в ближайшие дни в столичном регионе прекратятся обильные осадки, сообщает RT.
По словам Поздняковой, уже в четверг дневная температура повысится до 4-6 градусов тепла, а ближе к выходным воздух прогреется до 6-8 градусов. Эксперт добавила, что к этому времени погоду будет определять атлантический циклон, который принесет с собой низкое атмосферное давление.
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