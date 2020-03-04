Протоиерей Смирнов назвал образование для девочек бесполезным

Протоиерей Димитрий Смирнов считает образование для девочек бесполезным. По его словам, в школе детей ничему не учат кроме скверных слов, зависти и хамства учителям.
В эфире радиостанции "Радонеж" священник привел в качестве примера свою прихожанку, которая использует семилетнюю дочь как няню. "Это же важнее – семилеточку научить обходиться с ребенком, а не читать и писать", – цитирует его телеканал "360".
Ранее протоиерей Смирнов сравнил женщин, которые живут с мужчинами без регистрации брака, с проститутками. Также он заявил, что ему жаль гражданских жен, с которыми мужчины "обращаются как с мусором" и "бросают через три-пять лет".
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