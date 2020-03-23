Синоптик объявил о приходе весны в Москву

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о приходе весны в Москву. Метеоролог отметил, что тепло станет уже на этой неделе, сообщает телеканал "360".
В понедельник дневная температура не превысит 0, а ночью опустится до отрицательных значений. Однако в четверг воздух прогреется до +10, а местами до +12. К концу недели установится солнечная погода, а столбики термометров достигнут отметки +15.
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