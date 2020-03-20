Россиянка отдала колдуну миллион рублей за исцеление сына-наркомана

Жительница российского Прокопьевска отдала около миллиона рублей так называемому колдуну, который пообещал спасти ее сына от наркозависимости. Но магия оказалась бессильна, сообщает Vse42.ru.
Неизвестный представился 57-летней женщине потомственным целителем. Он велел ей читать специальные заговоры и заклинания, чтобы отпрыск "стал человеком". Однако это не помогло. Тогда россиянка позвонила магу снова, тот не взял трубку. Поняв, что ее обокрали, женщина обратилась в полицию. Правоохранители возбудили в уголовное дело о мошенничестве, которое предусматривает до шести лет тюрьмы.
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