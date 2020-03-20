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Общество

Россиянка отдала колдуну миллион рублей за исцеление сына-наркомана

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Жительница российского Прокопьевска отдала около миллиона рублей так называемому колдуну, который пообещал спасти ее сына от наркозависимости. Но магия оказалась бессильна, сообщает Vse42.ru.

Неизвестный представился 57-летней женщине потомственным целителем. Он велел ей читать специальные заговоры и заклинания, чтобы отпрыск "стал человеком". Однако это не помогло. Тогда россиянка позвонила магу снова, тот не взял трубку. Поняв, что ее обокрали, женщина обратилась в полицию. Правоохранители возбудили в уголовное дело о мошенничестве, которое предусматривает до шести лет тюрьмы. 

20 марта 2020, 13:50

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