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Общество

Названы три самых дорогих города в мире

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Западные специалисты по недвижимости выяснили, в каких городах мира проживать дороже всего. Оказалось, что все три лидера списка находятся в Юго-Восточной Азии, сообщает телеканал "360".

Рейтинг возглавили город-государство Сингапур, Гонконг и Осака. На четвертом месте расположился Нью-Йорк. Среди самых дорогих также оказались Париж, Цюрих, Тель-Авив, Лос-Анджелес, Токио и Женева. А наиболее доступной оказалась жизнь в Дамаске, Ташкенте и Алма-Ате. В конец списка эксперты поместили Буэнос-Айрес и Карачи. 

20 марта 2020, 09:57

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